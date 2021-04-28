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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

С 1 мая Киев перейдет в желтую зону карантина

карантин, коронавірус, мати з дитиною

С 1 мая в Киеве установят желтый уровень эпидопасности.

Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 апреля.

Новые карантинные ограничения, характерные для этой зоны, начнут действовать с полуночи.

В то же время на территории столицы прекращают действовать запреты красной зоны карантина.

Карантин в Украине и Киеве

В Украине с февраля действует модель адаптивного карантина, которая позволяет усиливать меры в регионах, где ухудшается эпидситуация.

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По состоянию на 28 апреля 10 регионов находятся в красной зоне, десять — в оранжевой. Красный уровень эпидопасности установлен и в столице.

Подробнее о карантине в Украине и Киеве читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: Олег Немчинов

Фото: Depositphotos

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