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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

Доллар подорожал: курс валют в Украине на 29 апреля

долари

Национальный банк Украины установил курс доллара на 29 апреля, согласно которому, американская валюта немного подорожала.

Курс составляет 27,78 грн, тогда как 28 апреля он был 27,77грн/1$.

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Зато евро подешевело и стоит 33,52 грн, вместо 33,55 грн накануне.

Кроме евро свои позиции несколько потерял польский злотый, а российский рубль наоборот, немного вырос.

Курс валют НБУ на 29 апреля 2021 в Украине

Курс валют НБУ на 29 апреля 2021 года:

  • $1 — 27,7867 грн;
  • €1 — 33,526 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3084 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7237 грн.

Что будет с курсом до конца года

Глава Минфина Сергей Марченко спрогнозировал, что курс гривны до конца 2021 будет стабильным относительно иностранных валют, так как он не видит оснований для резких изменений.

В тоже время глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что Нацбанк не будет удерживать курс в случае серьезных колебаний.

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