Курс валют НБУ на 29 апреля 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил курс доллара на 29 апреля, согласно которому, американская валюта немного подорожала.

Курс составляет 27,78 грн, тогда как 28 апреля он был 27,77грн/1$.

Зато евро подешевело и стоит 33,52 грн, вместо 33,55 грн накануне.

Кроме евро свои позиции несколько потерял польский злотый, а российский рубль наоборот, немного вырос.

Курс валют НБУ на 29 апреля 2021 года:

$1 — 27,7867 грн;

€1 — 33,526 грн;

1 польский злотый — 7,3084 грн;

10 российских рублей — 3,7237 грн.

Что будет с курсом до конца года

Глава Минфина Сергей Марченко спрогнозировал, что курс гривны до конца 2021 будет стабильным относительно иностранных валют, так как он не видит оснований для резких изменений.

В тоже время глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что Нацбанк не будет удерживать курс в случае серьезных колебаний.