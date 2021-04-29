Погода на 29 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в четверг, 29 апреля, будет солнечной, но в некоторых регионах синоптики прогнозируют незначительные осадки.

На западе ожидается переменная облачность в большинстве регионов, но на Львовщине и Закарпатье синоптики обещают дождь. Температура воздуха от +15 до +17 днем ​​и от +1 до +5 ночью.

В центральных областях осадков не ожидается, температура воздуха днем ​​составит от +13 до +17, а ночью — от +1 до +3.

Потеплеет и на севере, воздух прогреется до +15 днем ​​и до +3 ночью, без осадков.

А вот на востоке ожидаются ночные заморозки, температура упадет до -1 в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, но днем ​​воздух прогреется до +17.

На юге Украины ожидается от +15 до +17 днем, а ночью температура упадет до +4 — +7, без осадков.

Погода на майские праздники

Вскоре украинцы получат несколько дополнительных выходных, так как впереди майские праздники и Пасха.

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