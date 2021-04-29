Министерство науки и образования Украины утвердило новый порядок приема абитуриентов с временно оккупированных территорий. Документ регламентирует порядок вступления через образовательные центры Донбасс Украина и Крым Украина.
Утвержденный порядок поможет жителям временно неподконтрольных территорий:
- пройти годовое оценивание и Государственную итоговую аттестацию (ГИА);
- получить свидетельство об образовании украинского образца;
- подать документы в учреждения образования по условиям квот или на конкурсной основе (по выбору);
- подать до пяти заявлений через образовательный центр.
Образовательные центры Донбасс Украина и Крым Украина будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.
Поступление на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) за средства государственного бюджета пройдет в два этапа.
1 этап:
- Подача документов до 12.00 20 июля;
- Прохождение вступительных экзаменов — до 20 июля;
- Обнародование рейтинговых списков — после 12.00 20 июля;
- Зачисление поступающего — до 15.00 23 июля.
2 этап:
- Подача документов в 12.00 20 сентября;
- Прохождение вступительных экзаменов — до 21 сентября;
- Обнародование рейтинговых списков — после 12.00 22 сентября;
- Зачисление поступающего — до 15.00 24 сентября.
Вступительная кампания 2021
В этом году вступительная кампания в Украине несколько изменилась из-за пандемии коронавируса. Для всех школьников отменили прохождения ГИА.
А для выпускников 9 классов вступительные экзамены будут проводить до подачи документов. Подробнее, как изменилась вступительная кампания 2021, читайте на Фактах ICTV.