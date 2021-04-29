Министерство науки и образования Украины утвердило новый порядок приема абитуриентов с временно оккупированных территорий. Документ регламентирует порядок вступления через образовательные центры Донбасс Украина и Крым Украина.

Утвержденный порядок поможет жителям временно неподконтрольных территорий:

пройти годовое оценивание и Государственную итоговую аттестацию (ГИА);

получить свидетельство об образовании украинского образца;

подать документы в учреждения образования по условиям квот или на конкурсной основе (по выбору);

подать до пяти заявлений через образовательный центр.

Образовательные центры Донбасс Украина и Крым Украина будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Поступление на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) за средства государственного бюджета пройдет в два этапа.

1 этап:

Подача документов до 12.00 20 июля;

Прохождение вступительных экзаменов — до 20 июля;

Обнародование рейтинговых списков — после 12.00 20 июля;

Зачисление поступающего — до 15.00 23 июля.

2 этап:

Подача документов в 12.00 20 сентября;

Прохождение вступительных экзаменов — до 21 сентября;

Обнародование рейтинговых списков — после 12.00 22 сентября;

Зачисление поступающего — до 15.00 24 сентября.

Вступительная кампания 2021

В этом году вступительная кампания в Украине несколько изменилась из-за пандемии коронавируса. Для всех школьников отменили прохождения ГИА.

А для выпускников 9 классов вступительные экзамены будут проводить до подачи документов. Подробнее, как изменилась вступительная кампания 2021, читайте на Фактах ICTV.