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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

МОН утвердило порядок поступления для жителей оккупированных территорий

школа учні

Министерство науки и образования Украины утвердило новый порядок приема абитуриентов с временно оккупированных территорий. Документ регламентирует порядок вступления через образовательные центры Донбасс Украина и Крым Украина.

Утвержденный порядок поможет жителям временно неподконтрольных территорий:

  • пройти годовое оценивание и Государственную итоговую аттестацию (ГИА);
  • получить свидетельство об образовании украинского образца;
  • подать документы в учреждения образования по условиям квот или на конкурсной основе (по выбору);
  • подать до пяти заявлений через образовательный центр.

Образовательные центры Донбасс Украина и Крым Украина будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

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Поступление на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) за средства государственного бюджета пройдет в два этапа.

1 этап:

  • Подача документов до 12.00 20 июля;
  • Прохождение вступительных экзаменов — до 20 июля;
  • Обнародование рейтинговых списков — после 12.00 20 июля;
  • Зачисление поступающего — до 15.00 23 июля.

2 этап:

  • Подача документов в 12.00 20 сентября;
  • Прохождение вступительных экзаменов — до 21 сентября;
  • Обнародование рейтинговых списков — после 12.00 22 сентября;
  • Зачисление поступающего — до 15.00 24 сентября.

Вступ для осіб з ТОТ

Вступительная кампания 2021

В этом году вступительная кампания в Украине несколько изменилась из-за пандемии коронавируса. Для всех школьников отменили прохождения ГИА.

А для выпускников 9 классов вступительные экзамены будут проводить до подачи документов. Подробнее, как изменилась вступительная кампания 2021, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минобразования

Фото: УНИАН

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