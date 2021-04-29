Полицейские не вооружат электрошокерами — Рада провалила голосование

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект №4375, согласно которому полиции разрешалось использовать электрошокеры при задержании.

Также народные депутаты не поддержали направление документа на доработку. Таким образом законопроект отклонен.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, этот законопроект должен был расширить возможности полиции при задержании злоумышленников.

— Этот закон нужен не для полицейских, а для всех граждан Украины, поскольку сейчас из-за несовершенства законодательства мы не можем использовать электрошокеры в полной мере для того, чтобы останавливать тех людей, которые причиняют вред обществу, — сказал Геращенко.

Он добавил, что из-за этого пока полицейские вынуждены использовать для защиты либо задержания огнестрельное оружие.

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Предполагалось, что электрошокеры будут применяться при следующих условиях:

Во время задержания вооруженного лица, которое угрожает оружием или другими предметами, которые несут угрозу жизни или здоровью людей, в том числе полицейских;

Во время задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

Во время задержании человека, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

Если человек совершил административное или уголовное правонарушение и при задержании оказывает физическое сопротивление полицейскому.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс

Верховная Рада приняла Закон Украины О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

284 народных депутата проголосовали за соответствующий законопроект.

Что предусматривают изменения в Земельном кодексе читайте на Фактах ICTV.