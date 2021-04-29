PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

СБУ ликвидировала фейковый сельсовет в Николаевской области

СБУ ликвидировала фейковый сельсовет в Николаевской области

СБУ пресекла деятельность фейкового сельского совета в Николаевской области, который создал местный житель — сторонник идеологии “народовластия”.

Следователи установили, что мужчина инициировал собрание своих односельчан, на котором они незаконно избрали его новым сельским головой.

Читайте
Спецслужбы РФ планировали мощную хакерскую атаку на госорганы Украины - СБУ

Целью создания незаконного органа была дестабилизация общественно-политической ситуации в регионе.

Также злоумышленник подготовил ряд документов, которые, по его мнению, должны были легализовать деятельность фейкового совета.

О своей деятельности он также активно писал в социальных сетях.

СБУ установила, что глава незаконного органа в 2020 году участвовал в так называемом «всеукраинском национальном конгрессе», целью которого было создать в стране параллельную систему органов власти.

Во время обыска также были изъята печать с надписью Государство Украина. Орган местного самоуправления.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения по по ч. 1 ст. 353 о самовольном присвоеним властных полномочий или звания должностного лица.

Фейковый горсовет в Хмельницком

7 апреля СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком, которая сотрудничала с пророссийским блогером Анатолием Шарием и финансировалась из РФ.

Во время обысков изъяли поддельные уставы, печати, бланки, протоколы заседаний, распоряжения и агитационные материалы.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка