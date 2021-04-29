СБУ пресекла деятельность фейкового сельского совета в Николаевской области, который создал местный житель — сторонник идеологии “народовластия”.

Следователи установили, что мужчина инициировал собрание своих односельчан, на котором они незаконно избрали его новым сельским головой.

Целью создания незаконного органа была дестабилизация общественно-политической ситуации в регионе.

Также злоумышленник подготовил ряд документов, которые, по его мнению, должны были легализовать деятельность фейкового совета.

О своей деятельности он также активно писал в социальных сетях.

СБУ установила, что глава незаконного органа в 2020 году участвовал в так называемом «всеукраинском национальном конгрессе», целью которого было создать в стране параллельную систему органов власти.

Во время обыска также были изъята печать с надписью Государство Украина. Орган местного самоуправления.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения по по ч. 1 ст. 353 о самовольном присвоеним властных полномочий или звания должностного лица.

Фейковый горсовет в Хмельницком

7 апреля СБУ разоблачила фейковый горсовет в Хмельницком, которая сотрудничала с пророссийским блогером Анатолием Шарием и финансировалась из РФ.

Во время обысков изъяли поддельные уставы, печати, бланки, протоколы заседаний, распоряжения и агитационные материалы.