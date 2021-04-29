В Киеве затруднено движение из-за пробок (КАРТА)

Вечером, 29 апреля, Киев предстал в пробках, которые достигали девяти баллов.

По состоянию на восемь вечера они составляют семь баллов. Движение автомобилей остановился на многих улицах столицы.

На правом берегу столицы затруднено движение на бульваре Леси Украинский, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, Крещатике, улице Михайловской, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Сечевых стрельцов.

Также пробки наблюдаются на Подольском спуске, улице Елены Телиги, улице Большой Васильковской, улице Антоновича, улице Саперно-Слободской, аллеи Героев Крут. А также на Северном мосту, Гаванском мосту, мосту Метро и на подъезде к мосту Патона.

На левом берегу незначительные пробки наблюдаются на Дарницком шоссе, улицы Тепловозной, улице Гната Хоткевича и на проспекте Романа Шухевича.

В Украине запретили обустраивать парковки на тротуарах

Правительство усовершенствовало правила парковки, запретив устраивать площадки для парковки на тротуарах.

Кабмин принял соответствующее постановление на заседании 31 марта.

В то же время парковки на дорогах разрешается обустраивать только субъектам хозяйствования.