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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

В США отреагировали на смену руководства НАК Нафтогаз Украины

держдеп сша

Представители США отреагировали на смену руководства НАК Нафтогаз Украины, соответствующее решение принял Кабмин 28 апреля.

С заявлением в своем Twitter выступил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

— Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добросовестность при назначении персонала в энергетическом секторе, будь то правительственные или государственные предприятия, являются ключевыми факторами для поддержания доверия к преданности Украины реформам, — отметил Нед Прайс.

В Нафтогазе такой шаг правительства назвали юридической манипуляцией.

Смена руководства НАК Нафтогаз Украины

28 апреля Кабмин рассмотрел деятельность НАК Нафтогаз Украины в течение 2020 года и признал ее неудовлетворительной.

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Источник: Ned Price

Фото: Dreamstime

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