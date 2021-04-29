Представители США отреагировали на смену руководства НАК Нафтогаз Украины, соответствующее решение принял Кабмин 28 апреля.

С заявлением в своем Twitter выступил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

— Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добросовестность при назначении персонала в энергетическом секторе, будь то правительственные или государственные предприятия, являются ключевыми факторами для поддержания доверия к преданности Украины реформам, — отметил Нед Прайс.

В Нафтогазе такой шаг правительства назвали юридической манипуляцией.

Смена руководства НАК Нафтогаз Украины

28 апреля Кабмин рассмотрел деятельность НАК Нафтогаз Украины в течение 2020 года и признал ее неудовлетворительной.

Из-за этого был уволен глава правления Андрея Коболева, на его место назначили Юрия Витренко.

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Источник: Ned Price