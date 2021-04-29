Укрзализныця добавляет два рейса из Харькова в Одессу на Пасху и майские праздники.

Уже с 29 апреля будут курсировать два новых поезда:

№242/241 сообщением Одесса — Днепр — Одесса будет продолжен до Харькова. Он будет отправляться в Харьков 29 апреля и 3 мая, а в обратном направлении — 30 апреля и 4 мая.

Поезд №251/252 Харьков — Николаев — Харьков также будет продолжен в Одессу. Из Харькова он будет отправляться 29 апреля и 9 мая, а из Одессы — 30 апреля и 10 мая.

Дополнительные поезда на праздники

Кроме этих двух рейсов Укрзализныця добавила к майским праздникам восемь поездов, которые будут соединять Одессу, Ужгород, Черновцы, а также Волынь и Ровенскую область.

Также будет изменено расписание и движение некоторых поездов, в частности поезд №7088/7087 сообщением Харьков — Константиновка с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно.

Чтобы узнать все изменения в расписании поездов Укрзализныци, читайте материал Фактов ICTV.