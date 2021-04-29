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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Верховная Рада отменила пленарное заседание 30 апреля

Верховна Рада

Верховная Рада Украины не будет собираться в пятницу, 30 апреля 2021 года, для проведения пленарного заседания.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления №5426 об изменении в календарном плане пятой сессии Рады.

За него проголосовали 332 народных депутата.

30 апреля они должны были заслушать представителей Кабмина. Вместо этого в пятницу парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Заседание ВРУ 29 апреля

Во время заседания 29 апреля 2021 года Верховная Рада рассматривала кадровые вопросы.

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В частности, народные депутаты поддержали кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины, которую накануне внес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За него проголосовали 305 депутатов.

Подробнее о заседаниях Верховной Рады Украины IX созыва читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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