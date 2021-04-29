Что нужно знать об антипригарном покрытии — особенности

Научный прогресс делает нашу жизнь проще, безопаснее и комфортнее. Например, у каждого на кухне есть сковорода с антипригарным покрытием. На них легко готовить, а потом ее легко мыть.

И хотя оно известно нам уже давно, споры о безопасности антипригарного покрытия постоянно возникают в информационном пространстве. Это связано с тем, что каждый производитель использует различные компоненты и технологии производства. Поэтому и конечный продукт у каждого производителя свой.

Так в чем могут быть споры и как найти действительно безопасное антипригарное покрытие? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, из чего оно состоит.

Из чего изготавливают антипригарное покрытие?

Распространенным антипригарным покрытием является политетрафторэтилен (ПТФЭ). Белое вещество, напоминающее парафин или полиэтилен. Его изобрел Рой Планкетт в 1938 году.

Этот полимер химически инертный и термостойкий. Он не боится ни высоких температур, ни большинства химических растворителей и кислот. В зависимости от способа получения, его используют в электронике или даже в медицине. Как же он попал на кухню?

Расскажем на примере самого известного антипригарного покрытия посуды ТМ Tefal. В 1954 году Марк Грегуар заинтересовался новым полимером и решил нанести его на алюминиевую сковороду, чтобы его жене Коллет было легче заниматься кулинарией. Это стало революцией в домашнем приготовлении пищи и началом истории бренда Tefal.

Особенность ПТФЭ

Несмотря на непревзойденную химическую стойкость и инертность полимера, его физическая устойчивость была невысокой. Для создания настоящего бестселлера, нужно было найти способ сделать покрытие более стойким, и избежать использования каких-либо токсичных веществ при производстве.

Например, в оригинальной рецептуре использовалась перфтороктановая кислота. Она может негативно влиять на здоровье человека, поэтому от нее отказались при изготовлении антипригарного покрытия Tefal.

Считается, что при производстве, смесь “запекается” при температуре выше 400°C, тогда как перфторактановая кислота распадается уже при нагревании 190°C. Но разработчики ТМ Tefal поняли, что в готовое изделие могли попасть ее остатки, что недопустимо при контакте с пищевыми продуктами. Также было решено отказаться от использования соединений свинца и кадмия.

Так, изменив технологические процессы и продукты для полимеризации ПТФЭ, инженеры Tefal создали абсолютно безопасное антипригарное покрытие.

Антипригарное покрытие сейчас

Посуда с антипригарным покрытием чрезвычайно популярна среди потребителей всего мира. Например, Tefal, известный в Украине бренд посуды, производит посуду с антипригарным покрытием во Франции с 1956 года (уже 65 лет) и продает его в более чем 150 странах.

Он постоянно проводит исследования в собственных лабораториях во Франции и независимых лабораториях во всем мире. Подтверждением этих исследований является знак 100% безопасное антипригарное покрытие, публикуемой на каждом товаре Tefal. Таким образом, каждый покупатель может быть уверен в качестве продукции.

Забота об окружающей среде

Если безопасность антипригарного покрытия очень важна для здоровья потребителей, тогда ответственный процесс производства — для окружающей среды. Уже более 10 лет как бренд Tefal адаптировал собственное производство и начал выпускать некоторые сковороды из переработанного металла.

Что это дает? Вторичная переработка алюминия сокращает выброс CO2 на 93%, а его повторное использование уменьшает потребление энергии на 95%, по сравнению с производством первичного алюминия. Алюминий прекрасно подлежит повторной переработке, не теряя качество и свои физические свойства.

Какой вывод?

У каждой компании свои секреты производства. Поэтому выбирая посуду с антипригарным покрытием, важно внимательно изучать состав и обращать внимание на то, чтобы в антипригарном покрытии не было:

перфторактановой кислоты;

свинца;

кадмия.

Сейчас безопасное антипригарное покрытие существует! Поэтому внимательно читайте описание товара и наслаждайтесь легким ежедневным приготовлением пищи без компромиссов.