Новый министр энергетики Герман Галущенко задекларировал более 5 млн грн дохода за 2020 год, из которых официальная заработная плата — 1,7 млн грн.

Наибольшую долю из годового дохода составляют гонорары от Международного арбитражного суда — более 3 млн грн.

Также Галущенко получил 222,7 тыс. грн заработной платы от КНУ имени Тараса Шевченка. Новоназначенный министр хранит $152 тыс. наличными, а на счетах имеет 855,3 тыс. грн и $112,6 тыс.

Галущенко владеет домом в Киевской области площадью 319,7 кв. м и тремя земельными участками — 1 885 кв. м, 2 112 кв. м и 927 кв. м.

Также чиновник задекларировал квартиру в столице площадью 45 кв. м и еще одну квартиру, которой он владеет совместно с гражданином Игорем Станевым.

Пользуется министр автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, а также является членом целого ряда общественных объединений, в том числе Спаси ребенка, Адвокат защитника Отечества, Центр психологической реабилитации и адаптации и других.

Странные декларации украинских чиновников

31 марта закончился срок подачи электронных деклараций.

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Источник: Единый государственный реестр деклараций