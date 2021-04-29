30 апреля в Украину прибудет следующая партия вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinоvac, она составит 500 тыс. доз.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что вакцина прибудет в рамках контракта на 1,9 млн доз.

По словам Степанова, полмиллиона вакцин прилетят в столицу вечером.

Вакцинация в Украине

В мае Украина рассчитывает получить почти 1 млн доз вакцины Covid-19 производства Pfizer, они должны поступить в рамках глобальной инициативы COVAX, а также по контракту.

По программе COVAX Украина должна получить 473 тыс. доз, предварительная дата их прибытия — 17-18 мая, по контракту в страну должны прилететь еще 500 тыс.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов и объяснил, что этими препаратами будут делать прививки людям старше 60 лет или тем, кто имеет сопутствующие заболевания.