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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Завтра в Украину прибывает еще одна партия CoronaVac — Степанов

Максим Степанов

30 апреля в Украину прибудет следующая партия вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinоvac, она составит 500 тыс. доз.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что вакцина прибудет в рамках контракта на 1,9 млн доз.

По словам Степанова, полмиллиона вакцин прилетят в столицу вечером.

Вакцинация в Украине

В мае Украина рассчитывает получить почти 1 млн доз вакцины Covid-19 производства Pfizer, они должны поступить в рамках глобальной инициативы COVAX, а также по контракту.

По программе COVAX Украина должна получить 473 тыс. доз, предварительная дата их прибытия — 17-18 мая, по контракту в страну должны прилететь еще 500 тыс.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов и объяснил, что этими препаратами будут делать прививки людям старше 60 лет или тем, кто имеет сопутствующие заболевания.

Фото: УНИАН

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