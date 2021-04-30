Погода 30 апреля в Украине будет солнечной в Центре, на Юге и Востоке, и грозовой – на Севере и Западе. Ветер – южный, его скорость будет достигать 7-12 м/с днем и 7-12 м/с ночью.

На Востоке – переменная облачность. Дневная температура будет достигать +19°, ночная – +7°.

Солнечно и сухо будет на Юге. Днем температура воздуха составит до +19°, ночью – до +6°.

В центральных областях дожди с грозами затронут только Винницкую область. На остальной территории не следует ожидать осадков ни ночью, ни днем. Дневная температура будет +20°, ночная – +9°.

На Западе грозовые дожди будут идти все сутки. Днем столбики термометров покажут до +20°, ночью – до +10°.

Такая же погода ждет и жителей северных областей. Днем синоптики прогнозируют до +19°, ночью – до +9°.

В Киеве дождь прекратится только ночью. Днем температура воздуха в столице составит +19°, ночью – +9°.

Прогноз погоды на май 2021

Погода в мае 2021 года будет довольно переменчивой. Начиная с Пасхи, 2 мая, синоптики прогнозируют потепление на территории Украины.

Температура воздуха, кроме крайнего запада, составит 18-24°.

Однако уже с 3 мая с северо-запада в Украину начнет поступать холодная воздушная масса.

Подробный прогноз погоды на май 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.