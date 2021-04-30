Специальные тарифы на газ для теплокоммунэнерго продлили на 20 дней – Витренко

28 апреля Кабинет министров Украины продлил на 20 дней режим специальных обязательств на рынке газа.

Соответствующее решение позволит предприятиям теплокоммунэнерго и дальше покупать голубое топливо по регулируемой правительством цене.

— Это сделано, чтобы дождаться подписания закона, который решит ряд проблемных вопросов, возникших у теплопоставляющих предприятий, — сказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко на своей первой пресс-конференции в должности.

По словам Витренко, Кабмин одобрил данную инициативу в последний день его пребывания на посту и.о. министра энергетики.

Глава Нафтогаза также не исключил, что режим спецобязательств могут продлить и на более длительный период.

Снижение цен на газ в Украине

В конце апреля Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Украине могут быть снижены в случае, если удастся нарастить объемы собственной добычи голубого топлива.

По его мнению, если Укргаздобыча увеличит поставки на рынок – это приведет к снижению тарифов.

Кроме того, Витренко считает, что понизить стоимость газа для населения позволит диджитализация Нафтогаза.

Источник: НАК Нафтогаз