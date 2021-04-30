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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В Киеве и на выездах образовались километровые пробки (КАРТА)

В Киеве и на выездах образовались километровые пробки (КАРТА)

В пятницу, 30 апреля, на дорогах Киева образовались километровые пробки. Также затруднено движение на выезде из столицы перед выходными.

Пробки в Киеве 30 апреля — где сложнее всего проехать (КАРТА)

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