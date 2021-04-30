Перемирия на Донбассе на время пасхальных и майских праздников не удалось достичь из-за того, что предложения РФ содержали “красные линии”, которые никогда не пересечет Украина.
Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
— Документ, который они предложили, трижды содержал формулировку “Украина и ОРДЛО”, то есть это была попытка легитимизировать “ЛНР” и “ДНР”. Но она не вышла, потому что это “красная линия”, которую мы не будем пересекать, — отметил Алексей Арестович.
По его словам, Украина никогда не будет взаимодействовать и официально не признает ОРДЛО.
Пасхальное перемирие
28 апреля стало известно, что Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии.
По информации, вопрос заблокировали “представители Л/ДНР”.
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Источник: Радио Свобода