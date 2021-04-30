Ситуация на границе Украины не предусматривает вторжения со стороны РФ. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.
– Есть непосредственная и потенциальная угроза. Опасность вокруг границы есть всегда, но уровень угрозы пока не предусматривает непосредственное вторжение на территорию Украины, – сказал Наєв.
В случае необходимости защищать территорию Украины будут только Вооруженные Силы Украины и другие составляющие отечественных сил безопасности и обороны.
– Других сил, в частности государств-партнеров, не предусмотрено. Мы всегда рассчитываем только на собственные силы, – заверил командующий Объединенных сил ВС Украины.
Резолюция Европарламента относительно РФ
29 апреля Европейский парламент принял жесткую резолюцию относительно РФ.
В случае ее вторжения, резолюция предусматривает остановку импорта российской нефти и газа в страны ЕС, отключение России от SWIFT, введение санкций против российской власти, олигархов и их семей, а также замораживание их активов.
Подробнее о резолюции Европарламента по РФ читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Командование объединенных сил ВС Украины