Госсекретарь США во время визита в Киев подтвердит поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который во время своего визита в Киев встретится с президентом Владимиром Зеленским, подтвердит поддержку суверенитета Украины и призовет усилить борьбу с коррупцией.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время брифинга.

По его словам, Энтони Блинкен намерен подтвердить непоколебимую поддержку США относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, особенно по причине продолжающейся агрессии Российской Федерации.

Рикер также коснулся ситуации вокруг компании Нафтогаз Украины и заявил об обеспокоенности относительно действий Кабинета министров. По его словам, любая попытка изменить управление в государственных учреждениях вызывает беспокойство.

Ситуация с Нафтогазом

28 апреля Кабинет министров Украины провел заседание общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины. В ходе заседания Кабмин признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.

В связи с этим главу компании Андрея Коболева уволили с должности, а также назначили нового руководителя — им стал Юрий Витренко.

30 апреля все члены Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины, присутствовавшие на заседании, добровольно ушли в отставку. Прекращение их полномочий, согласно корпоративным процедурам, вступит в силу 14 мая.