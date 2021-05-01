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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украину поступит дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer — Степанов

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Украина заключила контракт с американской компанией Pfizer о поставках дополнительных 10 млн доз против коронавируса.

Об этом сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— После длительных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт, — сказал министр.

По его словам, в целом украинцы получат 20 млн доз вакцины Pfizer в течение 2021 года.

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