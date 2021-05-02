Вечером в Великую Субботу в церквях большинства регионов Украины начались освящения пасок.

Люди массово собираются возле храмов, чтобы освятить корзинки с едой.

При этом в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях действуют ограничения на проведения богослужений, поскольку эти регионы находятся в красной зоне адаптивного карантина.

На остальной территории страны запретов на посещение храмов нет, однако руководство ПЦУ попросило прихожан не создавать столпотворений, а при посещении церкви соблюдать масочный режим.

В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что решение о проведении пасхальной службы будет приниматься в индивидуальном порядке.

— Каждая община на месте, будь то областной центр, или ОТО, принимают решения самостоятельно, — рассказал глава ПЦУ.

Кроме того, освящение пасок и пасхальные богослужения будут проходить в режиме онлайн.

Пасхальная корзина: что положить

В пасхальную ночь большинство украинцев несет в церковь корзинки с едой и напитками, чтобы их освятить.

В традиционный набор входят яйца, мясные изделия, сыры и конечно же паска.

При этом духовенство не рекомендует приносить на освящение алкогольные напитки, овощи, фрукты, а также кровянку.