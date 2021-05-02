Вечером в Великую Субботу в церквях большинства регионов Украины начались освящения пасок.
Люди массово собираются возле храмов, чтобы освятить корзинки с едой.
При этом в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях действуют ограничения на проведения богослужений, поскольку эти регионы находятся в красной зоне адаптивного карантина.
На остальной территории страны запретов на посещение храмов нет, однако руководство ПЦУ попросило прихожан не создавать столпотворений, а при посещении церкви соблюдать масочный режим.
В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что решение о проведении пасхальной службы будет приниматься в индивидуальном порядке.
— Каждая община на месте, будь то областной центр, или ОТО, принимают решения самостоятельно, — рассказал глава ПЦУ.
Кроме того, освящение пасок и пасхальные богослужения будут проходить в режиме онлайн.
Пасхальная корзина: что положить
В пасхальную ночь большинство украинцев несет в церковь корзинки с едой и напитками, чтобы их освятить.
В традиционный набор входят яйца, мясные изделия, сыры и конечно же паска.
При этом духовенство не рекомендует приносить на освящение алкогольные напитки, овощи, фрукты, а также кровянку.