В Киевской городской государственной администрации отмечают, что марш, который состоялся в городе 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС Галичина, а как патриотический марш вышиванок.

В то же время в горадминистрации объяснили, что власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией Украины.

Поэтому, в соответствии с процедурой, организаторы сообщают городскими властями и правоохранителям о проведении любой акции.

— А те, кто заявляет о том, что город якобы должен запретить марш — или некомпетентные и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов, — добавили в КГГА.

Кроме того там отметили, что только правоохранители могут расследовать и привлечь к ответственности граждан, нарушающих закон. Ведь они обеспечивают общественный порядок во время массовых акций.

— Пропаганде тоталитарных режимов не может быть никакого оправдания, даже если кто-то пытается прикрыться вышивками, — подчеркнули в КГГА.

28 апреля в центре Киева прошел марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания дивизии СС Галичина.

Около 200 человек колонной прошли от Арсенальной площади до Майдана Незалежности.

Впоследствии по факту проведения марша полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Также составили админпротокол на участника акции за использование нацистского приветствия.