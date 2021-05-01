Кабинет министров изменил правила назначения субсидии для украинцев с мая 2021 года.

Те граждане, которые хотят получить помощь от государства, должны с 1 мая до 30 сентября подать новое заявление и декларацию о доходах в свое территориальное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

Но с 1 мая в предоставлении субсидии могут отказать, если у человека, который подает декларацию, есть:

сумма на депозитном счете в банке, превышающая 100 тыс. грн;

купленный автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет;

купленное имущество, товары, услуги, ценные бумаги, виртуальные активы на сумму свыше 50 тыс. грн;

была одноразовая покупка иностранной валюты в эквиваленте от 50 тыс. грн.

Кроме того, среди требований для получения субсидии остается норма об отсутствии задолженности по алиментам. Также с 1 мая украинцы будут получать субсидию только в денежной форме.

Что еще изменится с мая

Кроме обновленных правил для получения субсидий, с мая для Украинской начнет действовать летний тариф на газ. Это означает, что кубометр газа теперь будет стоить одинаково ежемесячно: как зимой, так и летом.

А вот тариф на электроэнергию с 1 числа будет оставаться на том же уровне. Подробнее о том, какие изменения ждут украинцев с 1 мая, — читайте в нашем материале.