В Украине продолжается выплата от государства по карантинных 8 тыс. грн. В общем заявки уже подали более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Первые выплаты уже осуществлены. Правительство и Верховная Рада совместно проработают необходимые решения, чтобы все, кто подал и будут подавать заявки, получили обещанные выплаты, — подчеркнул он.

Помощь ФЛП

В марте Верховная Рада приняла закон о помощи ФЛП на карантине.

Документ предусматривает, что застрахованные наемные работники субъектов хозяйствования и малые предприниматели, которые пострадали из-за введения дополнительных карантинных ограничений, получат от государства единовременное пособие в размере 8 тыс. грн.

Из бюджета в 2021 году на такие выплаты выделят около 2,9 млрд грн.

20 апреля в Украине стартовала регистрация заявок на получение помощи. Поэтому президент Владимир Зеленский призывал активнее регистрировать обращения в Дії, чтобы уже в апреле получить 8 тыс. грн из госбюджета.

Источник: Денис Шмыгаль