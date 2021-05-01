28 апреля во Киеве отменили локдаун. С 1 мая в столице перестанут действовать строгие ограничения красной зоны, однако вместо этого устанавливаются правила желтой зоны. Что можно и нельзя будет делать в Киеве с 1 мая, читайте на Фактах ICTV.
Локдаун в Киеве отменен — какие ограничения будут действовать с 1 мая
С 1 мая в Киеве транспорт будет работать в обычном режиме. Также откроются ТРЦ, заведения общественного питания, спортивные залы, рынки и ярмарки.
С 5 мая в столице возобновится учебный процесс, заработают учреждения по оказанию социальных услуг, ЦОАУ, Центры коммунального сервиса, ЗАГСы.
В то же время граждане, как и раньше, должны будут соблюдать социальную дистанцию и одевать маски в общественных местах. Также будут действовать такие ограничения:
- проведение массовых мероприятий возможно при условии заполненности зала до 50% или размещения людей — 4 кв. м на одного человека;
- в ресторанах и кафе расстояние между столами — 2 м, за столом может сидеть не более четырех человек;
- театры, кинотеатры и другие культурные учреждения могут работать с заполненностью до 50%;
- транспорт будет перевозить пассажиров с заполненностью только сидячих мест;
- спортивные залы и фитнес центры могут работать при условии размещения одного посетителя на 10 кв. м, в бассейнах максимум четыре человека на одной дорожке, если проводится тренировка спортивной группы — максимум шесть.
Что запрещено в Киеве с 1 мая
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- организация банкетов и праздничных мероприятий в ночных клубах и других развлекательных заведениях;
- заведениям общественного питания запрещено работать с 24.00 до 7.00;
- работа учреждений по размещению, кроме тех, которые предоставляют реабилитационные или социальные услуги;
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
- проведение массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более одного класса или группы и зрителей.
С какого числа локдаун в Киеве
Локдаун в Киеве начался с 5 апреля. Сначала жесткие ограничения установили до 16 апреля, однако затем продлили до 30 апреля.
На этот период в столице транспорт работал по специальным пропускам. Им могли пользоваться только сотрудники критически важной индустрии. Подробнее, как проходил карантин в Киеве, читайте на Фактах ICTV.