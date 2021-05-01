28 апреля во Киеве отменили локдаун. С 1 мая в столице перестанут действовать строгие ограничения красной зоны, однако вместо этого устанавливаются правила желтой зоны. Что можно и нельзя будет делать в Киеве с 1 мая, читайте на Фактах ICTV.

Локдаун в Киеве отменен — ​​какие ограничения будут действовать с 1 мая

С 1 мая в Киеве транспорт будет работать в обычном режиме. Также откроются ТРЦ, заведения общественного питания, спортивные залы, рынки и ярмарки.

С 5 мая в столице возобновится учебный процесс, заработают учреждения по оказанию социальных услуг, ЦОАУ, Центры коммунального сервиса, ЗАГСы.

В то же время граждане, как и раньше, должны будут соблюдать социальную дистанцию и одевать маски в общественных местах. Также будут действовать такие ограничения:

проведение массовых мероприятий возможно при условии заполненности зала до 50% или размещения людей — 4 кв. м на одного человека;

в ресторанах и кафе расстояние между столами — 2 м, за столом может сидеть не более четырех человек;

театры, кинотеатры и другие культурные учреждения могут работать с заполненностью до 50%;

транспорт будет перевозить пассажиров с заполненностью только сидячих мест;

спортивные залы и фитнес центры могут работать при условии размещения одного посетителя на 10 кв. м, в бассейнах максимум четыре человека на одной дорожке, если проводится тренировка спортивной группы — максимум шесть.

Что запрещено в Киеве с 1 мая

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

организация банкетов и праздничных мероприятий в ночных клубах и других развлекательных заведениях;

заведениям общественного питания запрещено работать с 24.00 до 7.00;

работа учреждений по размещению, кроме тех, которые предоставляют реабилитационные или социальные услуги;

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;

проведение массовых мероприятий в учебных заведениях с участием более одного класса или группы и зрителей.

С какого числа локдаун в Киеве

Локдаун в Киеве начался с 5 апреля. Сначала жесткие ограничения установили до 16 апреля, однако затем продлили до 30 апреля.

На этот период в столице транспорт работал по специальным пропускам. Им могли пользоваться только сотрудники критически важной индустрии. Подробнее, как проходил карантин в Киеве, читайте на Фактах ICTV.