Погода на 1 мая 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Ливни, грозы и немного солнца: погода в Украине 1 мая (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Украине в субботу, 1 мая, будет теплой, но дождевой. Средняя температура будет колебаться в пределах +17 …+20 днем и +8 …+10 ночью.

По прогнозам синоптиков в большинстве областей будут ливни и грозы. Но в Центре и на Севере с самого утра будет светить солнце, а в обед немного омрачается.

В западных регионах целый день будет ясно. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха от +17 до +20 днем и от +6 до +9 ночью.

На Востоке утром ожидается ясная погода без осадков, но уже днем будут дожди с грозами. Столбики термометров покажут +19 … + 21 днем и +8 …+10 ночью.

В северных областях солнце целый день будет прятаться за облаками. Но осадков не ожидают. Температура воздуха днем от +18 до +20, а ночью от +8 до +10.

На Юге в течение дня небо будет покрыто облаками. На вечер синоптики прогнозируют дожди с грозами. Столбики термометров показывают днем +19 …+22, а ночью +9 …+11.

В Киеве день будет облачным, но без осадков. Температура воздуха в городе составит днем от +18 до +20, а ночью от +9 до +11.

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Как сообщает народный синоптик Леонид Горбань, на Пасху 2021 не стоит ждать тепла. Начало мая будет прохладным.

Кроме того, в мае в Украине пройдет несколько волн похолодания. Подробный прогноз погоды на Пасху смотрите на Фактах ICTV.

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