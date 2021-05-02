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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Кабмин призвал членов набсовета Нафтогаза доработать до конца поиска их замены

Засідання Уряду Денис Шмигаль

Кабинет министров Украины потребовал от членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз выполнять свои должностные обязанности до завершения отбора претендентов на освободившиеся места.

Соответствующее заявление появилось на сайте Кабмина в ночь на 2 мая.

В правительстве подчеркнули, что приняли во внимание позицию членов набсовета.

— Министры надеялись, что члены наблюдательного совета Нафтогаза будут придерживаться принципов корпоративного управления и доработают до приема на работу их приемников.

В Кабмине напомнили, что Украина продолжит реформировать систему управления госпредприятиями в соответствии с стандартами Организации экономического сотрудничества и развития.

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Увольнение членов набсовета Нафтогаза

После объявления об увольнении Андрея Коболева с поста руководителя НАК набсовет Нафтогаза в полном составе подал заявления об отставке.

В компании заявили, что согласно действующей процедуре, полномочия членов наблюдательного совета корпорации прекратятся 14 мая.

В оставшиеся две недели члены правления выразили готовность обеспечить надлежащую передачу полномочий новому руководству Нафтогаза.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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