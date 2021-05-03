Погода в Украине в первую неделю мая будет солнечной, однако в отдельные дни возможны осадки.

Погода в понедельник, 3 мая

В первый день недели в Украине будет солнечно. Только на Востоке и в Херсонской области возможны слабые дожди с грозами.

Столбики термометров днем поднимутся до +23°. Холоднее всего будет ночью на Западе – до +6°.

Погода во вторник, 4 мая

Во вторник по всей территории Украины будет солнечно и сухо.

Днем синоптики обещают до +11-17°, ночью– +3-9°.

Погода в среду, 5 мая

В среду будет солнечно везде, кроме Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. Там днем предполагается слабый дождь с грозами.

Дневная температура составит +15-20°, ночная– +3-9°.

Погода в четверг, 6 мая

В четверг дожди с грозами возможны на Севере и в Центре. На остальной территории Украины – солнечно и без осадков.

Столбики термометров днем поднимутся до +20° в Одесской области. Ночью теплее всего будет на Юге– +8-10°.

Погода в пятницу, 7 мая

В конце рабочей недели дожди с грозами пройдут на Севере, Западе, в Центре и кое-где на Востоке.

Солнечно будет в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Температура воздуха днем составит до +23°, ночью – до +10°.

Прогноз погоды в мае 2021 года

В мае средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне +15-18°, в горах – +11-13°, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

4-5 мая температура в Украине будет в пределах 6-12°. С четверга, 6 мая, температура снова начнет расти.

Подробнее о прогнозе погоды в мае 2021 года читайте в материале Фактов ICTV.