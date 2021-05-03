В Берегово Закарпатской области полиция расследует распространение листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.

Листовки обнаружили на нескольких домах местных жителей.

Виновных ждет наказание по ч.2 ст.161 УК Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В листовках используются радикальные формулировки. Однако слово української написано с ошибками.











Провокация с ошибкой: на Закарпатье копы ищут авторов листовок с угрозами / 3 фотографии

ДТП на Закарпатье

27 апреля в Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.