В Берегово Закарпатской области полиция расследует распространение листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения.
Листовки обнаружили на нескольких домах местных жителей.
Виновных ждет наказание по ч.2 ст.161 УК Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В листовках используются радикальные формулировки. Однако слово української написано с ошибками.
Провокация с ошибкой: на Закарпатье копы ищут авторов листовок с угрозами / 3 фотографии
ДТП на Закарпатье
27 апреля в Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.
В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.