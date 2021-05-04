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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Много высоких градусов: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине

Много высоких градусов: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине

Погода в Украине в среду, 5 мая, будет теплой и комфортной. Однако во второй половине недели ожидаются дожди.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

— Среда в Украине будет одной из самых теплых в Европе… Ночной холод прогонят комфортные максимальные 15°, + 20°, — отметила Наталья Диденко.

Также она озвучила прогноз погоды на вторую половину этой недели и на начало следующей.

— Во второй половине недели в Украине будет больше дождей, а с воскресенья-понедельника придет много теплого воздуха и высоких градусов, — добавила она.

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Грозы и +23: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

Погода в Украине

В мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне +15-18°, в горах — +11-13°.

Эти показатели на 1-1,5° выше средних многолетних значение.

Подробнее о погоде в Украине в мае 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Dreamstime

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