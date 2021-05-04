В понедельник, 3 мая, во Львовской области на трассе Н-17 Львов-Радехов-Луцк произошел обвал аварийного моста через реку Западный Буг. Сейчас уже организовали объезд, в ближайшее время в техсовете Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ представят проект реконструкции.

После этого оперативно определят подрядчика и в максимально короткие сроки начнут строительные работы, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Служба уже организовала объезд аварийного участка (направление из Львова).

Доезжаете до города Каменка-Бугская, там поворачиваете налево и едете в направлении города Великие мосты. Далее по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обвала моста никто не пострадал.

Укравтодор обещает восстановить переправу через Западный Буг оперативно и качественно. В прошлом году служба столкнулась с аналогичной ситуацией: из-за обвала моста через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий-Запорожье в Днепропетровской области пришлось экстренно отстраивать сооружение “с нуля”. Тогда переправу полностью восстановили за семь месяцев.

По данным службы, мост вблизи села Гаек Каменка-Бугского района был построен в 1960 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. За последние пять лет сооружение находилось в предаварийном состоянии. В прошлом году мост включили в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка, реконструкцию должны были начать уже в ближайшие месяцы.

Согласно программе Большая стройка, в 2020 году компания ООО СИНК ПЛЮС МІКК выиграла тендер на изготовление проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость реконструкции моста — 74 млн грн.

Укравтодор отметил, что срочного ремонта требуют 895 мостов по всей Украине. Из них 169 находятся в предаварийном состоянии. Для решения проблемы в апреле 2020 года в рамках Большой стройки Владимира Зеленского стартовала программа восстановления мостов. Ее цель — обновить до 1 400 искусственных сооружений до 2025 года.

Напомним, по программе президента Большая стройка в прошлом году по всей Украине обновили и построили 158 искусственных сооружений. В этом году планируют провести ремонт и строительство минимум 160. В 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 искусственных сооружений по всей стране.

Обвал моста

3 мая стало известно об обвале моста в селе Гаек Каменка-Бугского района Львовской области.

Движение по участку дороги было затруднено.

Подробнее об обвале моста через реку Западный Буг читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укравтодор

Фото: Патрульная полиция Львовской области