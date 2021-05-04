Поток украинцев в Россию упал в четыре раза — Госпогранслужба

За первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли более четырех миллионов граждан страны.

Большинство туристов пересекли границу со странами ЕС — более 2,4 млн.

В то же время поток украинцев в Российскую Федерацию упал в четыре раза. Показатель понизился с 1,2 млн граждан в 2020 году до 316 тыс. в этом году.

Пересечение сухопутной границы за первые три месяца 2021:

Польша — 1,5 млн граждан;

Венгрия — 640 тысяч граждан;

Румыния — 213,5 тысяч граждан;

Молдова — 97 тысяч граждан;

Словакия — 90 тысяч граждан;

Беларусь — 66 тысяч граждан.

Также более 1,3 млн украинцев путешествовали на самолетах. Наименее привлекательным для граждан остается морской участок границы, которым воспользовалось лишь 27 тыс. человек.

Отмечается постепенное увеличение пассажиропотока в Турцию, Доминиканской Республики, Нидерландов, Мальдив, Танзании, Шри-Ланки, Черногории, Австралии и Северной Македонии.