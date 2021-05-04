PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Поток украинцев в Россию упал в четыре раза — Госпогранслужба

Поток украинцев в Россию упал в четыре раза — Госпогранслужба

За первые три месяца этого года государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли более четырех миллионов граждан страны.

Большинство туристов пересекли границу со странами ЕС — более 2,4 млн.

В то же время поток украинцев в Российскую Федерацию упал в четыре раза. Показатель понизился с 1,2 млн граждан в 2020 году до 316 тыс. в этом году.

Пересечение сухопутной границы за первые три месяца 2021:

  • Польша — 1,5 млн граждан;
  • Венгрия — 640 тысяч граждан;
  • Румыния — 213,5 тысяч граждан;
  • Молдова — 97 тысяч граждан;
  • Словакия — 90 тысяч граждан;
  • Беларусь — 66 тысяч граждан.

Также более 1,3 млн украинцев путешествовали на самолетах. Наименее привлекательным для граждан остается морской участок границы, которым воспользовалось лишь 27 тыс. человек.

Отмечается постепенное увеличение пассажиропотока в Турцию, Доминиканской Республики, Нидерландов, Мальдив, Танзании, Шри-Ланки, Черногории, Австралии и Северной Македонии.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка