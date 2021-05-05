Обычно, многодетная семья — это супруги, которые воспитывают трех и более детей.

Однако такой может быть и неполная семья, где отец или мать самостоятельно воспитывает такое же количество детей.

В состав многодетной семьи входят дети, которые учатся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Но — только до окончания обучения и достижения 23-летнего возраста.

И родителям, и детям из таких семей выдаются удостоверения.