Какие семьи в Украине считаются многодетными?
Обычно, многодетная семья — это супруги, которые воспитывают трех и более детей.
Однако такой может быть и неполная семья, где отец или мать самостоятельно воспитывает такое же количество детей.
В состав многодетной семьи входят дети, которые учатся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Но — только до окончания обучения и достижения 23-летнего возраста.
И родителям, и детям из таких семей выдаются удостоверения.
Какой размер пособия на ребенка из многодетной семьи?
На одного ребенка в такой семье государство выплачивает 1,7 тыс. грн помощи.
Кому предоставляется пособие на детей в таких семьях?
Деньги выделяются одному из родителей, которые постоянно проживают вместе с детьми. Получить такую помощь могут как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства. Главное условие — постоянное проживание в Украине.
Какие условия и период назначения пособия на ребенка из многодетной семьи?
Финпомощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление с пакетом документов.
Выплачивается она до достижения ребенком 6-летнего возраста.
При каких условиях государство прекращает выплату такой помощи?
Перечень условий, когда выплата пособия на детей из многодетной семьи прекращается:
- Если получателя помощи лишили родительских прав.
- Если были факты нецелевого использования этих средств родителями.
- В случае отбирания ребенка у получателя помощи, но без лишения родительских прав.
- Оформление ребенка на полное государственное содержание.
- Если ребенка зачислили на круглосуточное пребывание (от четырех ночей в неделю) в интернате (пансионе), учреждении общего среднего образования. Однако это не касается спецучреждений образования, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение только профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в учреждении.
- Если получатель пособия на ребенка находится в местах лишения свободы.
- Если семья потеряла статус многодетной.
- Если получатель помощи написал заявление о прекращении выплат.
- В случае смерти ребенка или получателя помощи.