PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |
На какую финансовую помощь имеют право многодетные семьи в Украине

На какую финансовую помощь имеют право многодетные семьи в Украине

Многодетные семьи в Украине имеют право на социальную помощь от государства. Все, что нужно знать о финансовой поддержке таких семей, — условия, сроки назначения и размер помощи, расскажут Факты ICTV.

Какие семьи в Украине считаются многодетными?

Обычно, многодетная семья — это супруги, которые воспитывают трех и более детей.

Однако такой может быть и неполная семья, где отец или мать самостоятельно воспитывает такое же количество детей.

В состав многодетной семьи входят дети, которые учатся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Но — только до окончания обучения и достижения 23-летнего возраста.

И родителям, и детям из таких семей выдаются удостоверения.

Какой размер пособия на ребенка из многодетной семьи?

На одного ребенка в такой семье государство выплачивает 1,7 тыс. грн помощи.

Кому предоставляется пособие на детей в таких семьях?

Деньги выделяются одному из родителей, которые постоянно проживают вместе с детьми. Получить такую ​​помощь могут как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства. Главное условие — постоянное проживание в Украине.

Какие условия и период назначения пособия на ребенка из многодетной семьи?

Финпомощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление с пакетом документов.

Выплачивается она до достижения ребенком 6-летнего возраста.

При каких условиях государство прекращает выплату такой помощи?

Перечень условий, когда выплата пособия на детей из многодетной семьи прекращается:

  • Если получателя помощи лишили родительских прав.
  • Если были факты нецелевого использования этих средств родителями.
  • В случае отбирания ребенка у получателя помощи, но без лишения родительских прав.
  • Оформление ребенка на полное государственное содержание.
  • Если ребенка зачислили на круглосуточное пребывание (от четырех ночей в неделю) в интернате (пансионе), учреждении общего среднего образования. Однако это не касается спецучреждений образования, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение только профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в учреждении.
  • Если получатель пособия на ребенка находится в местах лишения свободы.
  • Если семья потеряла статус многодетной.
  • Если получатель помощи написал заявление о прекращении выплат.
  • В случае смерти ребенка или получателя помощи.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка