Продолжать учебный процесс в школах Киева на лето не будут, поскольку во время локдауна все занятия велись дистанционно по утвержденной программе. Таким образом учебный год завершится в конце мая.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, 5 мая более 400 тыс. детей вернулись к очному обучению в учебных заведениях Киева.

– Всего в столице открыли свои двери 428 коммунальных школ, 572 детских сада, 23 учреждения профессионального образования, 42 учреждения внешкольного образования и другие учебные заведения разных типов и форм собственности, – сказал Валентин Мондриевский.

Руководители учебных заведений города получили поручение по усиленной дезинфекции и регулярному проветриванию помещений. Родителей просят при появлении первых симптомов заболевания у детей обращаться к семейному врачу.

Также 5 мая начался прием документов в первые классы и восстановлено рассылку приглашений в детские сады через систему электронной записи.

Отмена локдауна в Киеве

С 1 мая в Киеве прекратили действовать строгие ограничения красной зоны и установили правила желтой.

Транспорт работает в обычном режиме. Открыты ТРЦ, заведения общественного питания, спортивные залы, рынки и ярмарки.

С 5 мая в столице возобновился учебный процесс. Заработали учреждения по предоставлению социальных услуг, ЦОАУ, Центры коммунального сервиса, ЗАГСы.

Подробнее об отмене локдауна в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.