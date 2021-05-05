Введения паспортов о вакцинации против коронавируса — мировая перспектива ближайших месяцев. Если такие нововведения все же утвердят, Украина готова реагировать на них.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

— Я думаю, что это мировая перспектива ближайших месяцев, пока она еще на этапе обсуждения. Но шаги внедрения паспортов вакцинации уже разрабатываются многими странами. Украина тоже внимательно отслеживает эту тенденцию… Поэтому если будут приняты соответствующие решения, то Государственная пограничная служба готова к этому, — отметил Сергей Дейнеко.

При этом, по его словам, эти документы не стоит воспринимать как нарушение прав человека.

— Такие документы вообще надо больше воспринимать как создание коллективного иммунитета против коронавируса, которые могут способствовать безопасным путешествиям людей, — добавил он.

Паспорта вакцинации

В мире активно обсуждают введение паспортов о вакцинации против коронавируса.

Документы хотят утвердить для того, чтобы позволить людям безопасно путешествовать.

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