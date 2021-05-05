Один год войны — 10 лет разминирования: как и когда Донбасс очистят от снарядов

Украинский Донбасс буквально нашпигован взрывчаткой — семь тыс. кв.км заминированных территорий.

В частности, это территории Донбасса, где шли ожесточенные бои. Более того, со стороны боевиков прилетает много снарядов еще советских времен.

Только за последний год подорвались 76 человек, 17 из которых погибли.

Для разминирования Донбасса Ассоциация саперов Украины создала проект по сбору средств Очистим Донбасс вместе!

Об этом рассказал председатель ОО Ассоциация саперов Украины Тимур Пистрюга.

По его словам, речь идет о разминировании именно тех территорий, где люди давно живут мирно. В программу не входит линия фронта или серая зона.

— К сожалению, статистика ухудшается. Украина находится на третьем месте в мире по количеству жертв и пострадавших от мин и взрывоопасных предметов. Мы после Афганистана и Мали, — подчеркнул Пистрюга.

Он добавил, что чаще всего жертвами становятся мужчины, которые игнорируют правила безопасности, и дети.

В Украине семь тыс. кв.км заминированных территорий.

— Это и сельскохозяйственные поля, и лесополосы, и обочины. Обычно там стоят таблицы Опасность: мины, — рассказал Тимур Пистрюга.

Часто люди становятся жертвами из-за собственной неосмотрительности и непонимания угрозы. Бывает так, что местные жители, в поисках денег, идут собирать металлолом, а попадают на взрывоопасные предметы.

— Дети — это наиболее уязвимая группа населения из-за их повышенного интереса. Особенно парни — они любят военную технику, — говорит эксперт.

Где наиболее опасная зона в Донбассе

Надо особо концентрировать внимание на 2014 — 2015 годах, где линия фронта и районы активных боевых действий менялись. Мы помним, какие были события в Славянске и в Мариупольском направлении — там очень много работы. В целом, это начиная от Мариуполя и заканчивая где-то в районе Станицы Луганской, — отметил Пистрюга.

В этих районах много заминированной земли. Фермеры не могут обрабатывать свои поля, из-за чего теряют свой заработок.

Каких снарядов больше всего

По словам председателя Ассоциации саперов, больше всего боеприпасов с вражеской стороны, которые не разорвались. Часто это снаряды еще советского производства с российской маркировкой. Кроме того, у многих боеприпасов уже истек срок годности, поэтому РФ таким образом их просто утилизировала.

— Каждый пятый снаряд, который входит в землю, не разрывается. И такой снаряд может сдетонировать в любой момент. Его сложно разминировать, — отметил Тимур Пистрюга.

Кто занимается разминированием территорий

В ОО Ассоциация саперов Украины отмечают, что с 2015 года разминированием занимаются три международных организации. Однако территория заминирования значительно не изменилась с тех пор, поэтому говорить об эффективности пока рано.

— Международные организации работают, но у них другие цели. У них не стоит прямо цель — очистить Украину от мин. У них стоит цель предоставить рабочие места нашим людям. То есть, они берут с Востока людей, учат пять недель, проводят для них курс деминеров и затем дают работу. Они сами говорят, очищать украинскую землю должны украинцы! — убеждает Тимур Пистрюга.

Эффективное разминирование Донбасса

— Мы запустили наш краудфандинговый проект Очистим Донбасс вместе! На этом этапе мы планируем разминировать вблизи Мариуполя сельскохозяйственное поле, неподалеку от населенного пункта Талаковка. И если мы покажем достаточную самозаряженность общества, то ЕС прибавит еще 40%, и эти 100% мы отправляем на разминирование. Мы сможем разминировать за эти средства 20 га, — отметил Тимур Пистрюга.

В Ассоциации саперов Украины сейчас 174 человека.

— Саперы, как правило, это двойной опыт. Люди, например, прошли службу в войсках. Это либо ВСУ, либо ГСЧС, после того, уже уволившись, они проработали в международных организациях, уже здесь — на полях на Востоке Украины. Некоторые имеют опыт в Анголе, в Ливане, — рассказал глава организации.

Он добавил, что год войны — 10 лет разминирования. Однако, если взглянуть на международный опыт, то при грамотной программе разминирования, которая будет хорошо финансироваться, это займет гораздо меньше времени.

Обстрел саперов

Утром 26 апреля оккупанты обстреляли украинских саперов, которые проводили разминирование территории вблизи поселка Гнутово. Пиротехников ЧСЧС немедленно эвакуировали с места обстрела. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Во время обстрела на территории садового общества, находящегося неподалеку линии соприкосновения, работали 23 саперы ЧСЧС, а также пять единиц техники.

Ольга Чайко