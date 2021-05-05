Станцию метро Майдан Незалежности закрыто на вход и выход по техническим причинам.

В то же время в Telegram-канале КГГА в 18.50 сообщили, что пересадка на станциях работает.

Информация о работе в обычном режиме будет опубликована сразу после открытия станции.

В 19.16 стало известно, что станцию метро заминировали. Аноним не уточнил, что именно заминировано — станция метро, сама площадь или подземный переход под ней. Об этом сообщило издание Сегодня.

Как работает транспорт в Киеве после локдауна?

С 1 мая в Киеве закончился локдаун и были сняты жесткие ограничения.

Весь наземный общественный транспорт и метро возобновили перевозки пассажиров в обычном режиме. Людям больше не нужен специальный пропуск.

Однако, по словам мэра столицы Виталия Кличко, послабления не касаются масочного режима и социального дистанцирования в общественных местах.