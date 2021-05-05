Погода на 5 мая в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 5 мая в Украине будет по-весеннему жаркой: во всех областях, кроме Закарпатья, ожидается солнце и переменная облачность.

Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 5 мая — в материале Фактов ICTV.

На Востоке во всех областях солнечно: ночная температура до 5°, днем ​​до 19°.

На Западе тепло, дожди ожидаются лишь в Закарпатской области: дневная температура составит до 20°, ночью до 5°.

На Юге тепло и безоблачно: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 19°, ночью до 7°.

На Севере также жарко: днем ​​местами до 20°, ночью до 4°.

В Центре сухо, солнечно и тепло: ночью до 5°, днем ​​до 20°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 20° днем, вечером столбик термометра опустится до 4°.

Погода в мае

Согласно прогнозам синоптиков, погода в мае в Украине будет ожидаемо теплой.

Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 15-18°, в горах — 11-13°.

Эти показатели на 1-1,5° выше средних многолетних значение.