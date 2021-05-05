Уничтожили данные публичных лиц, которые хотели вакцинироваться вне очереди. Ляшко объяснил, что делать

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные киевских публичных лиц, которые хотели вакцинироваться от коронавируса вне очереди остаточными дозами препарата, но не успели.

Так, людям стали приходить сообщения от Департамента здравоохранения КГГА о том, что предоставленные личные данные при заполнении формы для записи на прививку — уничтожены.

В частности, продюсер одного телеканала Роман Недзельский в Facebook опубликовал соответствующее СМС.

— Короткая и печальная история того, как я попытался прививаться и думал, что я какой-нибудь лидер мнений и популяризатор вакцинации. Шах и мат, — написал он.

В то же время в Министерстве сообщили, что уничтожили эти данные публичных деятелей, которые записывались на прививки остаточными дозами, руководствуясь законом О защите персональных данных.

Между тем главный санврач Виктор Ляшко отметил, что люди, которые получили сообщение об уничтожении данных, должны снова стать в очередь на вакцинацию.

— Нужно записаться через портал или приложение Дію в лист ожидания или через контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 на вакцинацию, если раньше этого не сделали. Кто зарегистрировался раньше, повторно проходить эту процедуру не нужно, — сказал он.

Также он добавил, что те публичные лица, которые уже успели вакцинироваться от коронавируса, смогут получить и вторую дозу препарата.

В марте 2021-го Минздрав разрешил вакцинировать от коронавируса публичных и известных людей вне очереди остаточными дозами.

В частности, речь шла о народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе и религиозных деятелей.