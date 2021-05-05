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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Уничтожили данные публичных лиц, которые хотели вакцинироваться вне очереди. Ляшко объяснил, что делать

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Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные киевских публичных лиц, которые хотели вакцинироваться от коронавируса вне очереди остаточными дозами препарата, но не успели.

Так, людям стали приходить сообщения от Департамента здравоохранения КГГА о том, что предоставленные личные данные при заполнении формы для записи на прививку — уничтожены.

В частности, продюсер одного телеканала Роман Недзельский в Facebook опубликовал соответствующее СМС.

— Короткая и печальная история того, как я попытался прививаться и думал, что я какой-нибудь лидер мнений и популяризатор вакцинации. Шах и мат, — написал он.

 

В то же время в Министерстве сообщили, что уничтожили эти данные публичных деятелей, которые записывались на прививки остаточными дозами, руководствуясь законом О защите персональных данных.

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Между тем главный санврач Виктор Ляшко отметил, что люди, которые получили сообщение об уничтожении данных, должны снова стать в очередь на вакцинацию.

— Нужно записаться через портал или приложение Дію в лист ожидания или через контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19 на вакцинацию, если раньше этого не сделали. Кто зарегистрировался раньше, повторно проходить эту процедуру не нужно, — сказал он.

Также он добавил, что те публичные лица, которые уже успели вакцинироваться от коронавируса, смогут получить и вторую дозу препарата.

В марте 2021-го Минздрав разрешил вакцинировать от коронавируса публичных и известных людей вне очереди остаточными дозами.

В частности, речь шла о народных депутатов, участников боевых действий на Донбассе и религиозных деятелей.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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