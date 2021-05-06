По состоянию на 6 мая 2021 года в трех областях Украины установлен красный уровень эпидемической опасности.
В красную зону карантина вошли Запорожская, Полтавская и Сумская области.
В перечне оранжевой зоны – Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.
В желтой зоне сейчас находятся город Киев, а также Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Херсонская, Черниговская и Черновицкая области.
Карантин в Украине
С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.
Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.