По состоянию на 6 мая 2021 года в трех областях Украины установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Запорожская, Полтавская и Сумская области.

В перечне оранжевой зоны – Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас находятся город Киев, а также Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Херсонская, Черниговская и Черновицкая области.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.