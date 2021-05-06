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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Существует опасность отмены ВНО в Украине – образовательный омбудсмен

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Образовательный омбудсмен Горбачев заявил, что крайне негативно относится к идее отмены внешнего независимого оценивания, но такая опасность существует.

По его мнению, отказ от проведения ВНО грозит “возвратом коррупции во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования”.

– В прошлом году, например, было абсолютно нелогично и необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о подготовке решения отменить внешнее независимое оценивание вообще, – отметил Горбачев.

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В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО 2021

В 2021 году внешнее независимое оценивание состоится в Украине с 21 мая до 15 июня, максимум, по пяти предметам.

Результаты тестирования участники получат до 30 июня в своих электронных кабинетах абитуриентов.

Кроме того, с 29 июня до 14 июля 2021 года в Украине состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. 6 мая началась регистрация.

Все, что нужно знать о ВНО 2021, читайте на Фактах ICTV.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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