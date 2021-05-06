Когда Украина сможет перейти в зеленую зону — в KSE назвали сроки

В Украине все области за неделю перейдут в желтую или в оранжевую зону карантина. Так как в стране наблюдается значительное улучшение Covid-ситуации.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время пресс-брифинга.

В частности, 6 мая комиссия по ТЭБ и ЧС вывела из красной зоны Запорожскую и Полтавскую области.

Таким образом, жесткий локдаун остался только в Сумской области.

— Мы ожидаем, что через неделю в Украине не будет красных регионов, — сказал Ганиченко.

Однако, по его словам, в Харьковской области сейчас загружены 82% койко-мест. Таким образом там сохраняется высокий риск коллапса медицинской системы.

При этом эксперт отметил, что появляются признаки выхода страны на зеленый уровень. Но говорить об этом пока рано.

— В Винницкой области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уже составляет менее 50% от эпидпорога, а в Киеве коэффициент обнаружения менее 5%, — объяснил он.

По мнению Ганиченко, страна перейдет в зеленую зону, когда в большинстве областей будет меньше 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения во всей стране составит менее 5%.

Также он сказал, что в Украине продолжается разгрузка медицинской системы и снижение заболеваемости. В частности, количество пациентов сокращается на 15% каждую неделю.

Однако резкое уменьшение количества выявленных случаев и количества смертей может быть связано с длительными майскими выходными, объяснил Юрий.

Кроме того, наше государство до сих пор является лидером среди стран Европы по показателю смертности и новых случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 мая в Украине обнаружили 2 097 024 больных коронавирусом. За последние сутки зафиксировали 6 038 новых случаев.

Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544) и Днепропетровской (543) областях.

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