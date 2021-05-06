Мы осуждаем действия РФ: интервью Елены Фроляк с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Заслуженный журналист Украины и главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк записала эксклюзивное интервью с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В четверг, 6 мая, американский дипломат посетил Киев в рамках официального визита.

Премьера интервью с Энтони Блинкеном состоялась в 18.45 в выпуске Фактов на телеканале ICTV.

— Господин секретарь, вы приехали в Украину после недавнего обострения на Донбассе и накопления огромного количества российского оружия у наших границ. Частично Россия его отвела, но успокаиваться не стоит. На какую поддержку Вашингтона может рассчитывать Киев в этой ситуации?

— Одна из причин, почему я здесь — это сделать четкое заявление, что Соединенные Штаты поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Я здесь, чтобы сказать украинцам: мы поддерживаем вас.

Мы будем предоставлять политику безопасности и поддержку ради того, чтобы Украина смогла защитить себя сама. Должен сказать, мы очень восхитились тем, как Украина показала силу перед лицом российской агрессии, когда на границах сконцентрировалось самое большое количество войск со времен вторжения в 2014 году.

Мы были обеспокоены, внимательно следили за ситуацией и делали все возможное для поддержки Украины.

— Можно ли расценивать ваш визит как “сверку часов” перед возможной встречей Джо Байдена и Владимира Путина?

— Прежде всего, хочу подчеркнуть то, что сказал президент Байден Владимиру Зеленскому: Мы никогда не будем делать ничего касательно вас без вас. И это, конечно, касается всех переговоров с Россией.

То, почему я приехал сегодня — чтобы поделиться нашим анализом и оценкой ситуации, а также услышать наших партнеров-украинцев, какой они ее видят.

— После обострения на Востоке в Украине снова активизировались дискуссии о возможности вступления в НАТО. Насколько это реально сегодня?

— Я хочу четко отметить: двери НАТО открыты для Украины. НАТО вновь напомнило о своих обязательствах. То, что мы видим сейчас — Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и самое главное — проводит необходимые реформы и инвестиции.

Каждая страна, которая надеется вступить в НАТО, должна понимать, что она обязана соответствовать требуемым стандартам и быть готовой увеличить потенциал Альянса.

— С первых дней работы стало понятно, что администрация Байдена будет проводить жесткую политику в отношении России, санкции в отношении Северного потока-2 и дела Алексея Навального тому подтверждение. Как в целом это может повлиять на ситуацию в Украине?

— Честно говоря, мы бы предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией: то же говорил Байден Путину, когда они говорили по телефону. Однако если Россия продолжит агрессивные действия против Украины или другого государства, затрагивая и наши интересы, мы будем отвечать.

Не ради того, чтобы поднять эскалацию или войти в конфликт, а потому, что не можем позволить, чтобы российская агрессия и ее дерзкие действия остались без ответа. Решение за Россией. Частью этого, я надеюсь, будет сознательное решение о прекращении оккупации и восстановлении украинского суверенитета и контроля за границей.

— Борьба с коррупцией, судебная реформа, прозрачность и открытость государственных процессов — известный перечень требований к Киеву со стороны Вашингтона. Как вы оцениваете качество и темпы реформ в Украине?

— Украина сталкивается с двумя угрозами — внешней (российская агрессия) и внутренней (коррупция). Я уверен, что украинцы очень заинтересованы в реформах и сильных государственных институтах, их прозрачности и независимости. Речь идет об Антикоррупционном бюро, деятельности судей и наблюдательных советах государственных компаний.

Был серьезный прогресс, в частности это принятие законов о декларировании доходов парламентариев и земельная реформа, но, конечно, нужно больше прогресса по юридической реформе и независимости Антикоррупционного бюро. Это прежде всего нужно украинцам, они только выиграют от этих реформ.

Международное сообщество хочет сотрудничать с Украиной, но инвесторы должны быть уверены, что здесь благоприятный бизнес-климат.

— По Вашему мнению, как последняя смена руководства Нафтогаза может повлиять на инвестиционный климат, сотрудничество с МВФ и в целом экономическую стабильность в Украине?

— На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины.

Мне кажется, правительство это понимает и будет двигаться вперед к корпоративному управлению Нафтогазом. Оно должно быть прозрачным, независимым и обязательно служить интересам украинцев.

— В этом году 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру. Тема Холокоста для администрации Байдена очень важна. Можно ли ожидать в честь этой годовщины в Киеве кого-то из Вашингтона?

— Это может произойти с большой вероятностью. Многие американцы знают об этой трагедии.

Я убежден, очень важно, чтобы человечество не забыло о ней. Холокост напоминает и о нашем нынешнем обязательстве защищать права человека.

— Я знаю о вашем украинские корни. Что рассказывали об этом в вашей семье?

— Мой дедушка и прадедушка родились в Украине. Дедушка жил здесь до семи лет, пока не переехал с семьей в США.

Он был слишком юным, чтобы что-то помнить. Но вспоминал рассказы прадеда, что наши корни — именно отсюда.