На Донбасе ранены двое украинских военных

Прошедшие сутки на Донбассе были очень напряженными — оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня в районе Операции объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных ранены. Воинам оперативно оказали первую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

5 мая боевики пять раз стреляли в сторону украинских позиций из артиллерийских установок 152-го и 122-го калибров, минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем.

Из запрещенного вооружения российские наемники стреляли также вблизи Южного, Новоалександровки, а под Новозвановкой — из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

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Неспокойно было также в районе Майорска, Новотошковского, Новомихайловки, Причепиловки, Песков и Гнутово.

С начала суток враг один раз нарушил режим тишины — вблизи Новгородского. На все обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Обстрел гражданского сектора Попасной

Вчера, 5 мая, оккупанты обстреляли гражданский сектор населенного пункта Попасная Луганской области противотанковой управляемой ракетой. В результате взрыва начался пожар.

К счастью, никто не пострадал, однако локальный пожар мог уничтожить объекты критической инфраструктуры.