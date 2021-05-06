Украинский эксклюзив Елена Фроляк записала интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном

В четверг, 6 мая, в Украину с официальным визитом посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Главный редактор программы Факты ICTV Елена Фроляк стала единственным украинским журналистом, взявшим у него эксклюзивное интервью.

Каждый приезд в Украину команда госсекретаря США выбирает один телеканал для записи интервью. На этот раз предложение получил ICTV.

Во время разговора с Еленой Фроляк Энтони Блинкен заверил, что США осуждают политику России и готовы поддерживать Украину и дальше, ведь суверенитет и территориальная целостность нашей страны должны оставаться неприкосновенными.

Он выразил обеспокоенность недавней концентрацией военных сил возле украинско-российской границы. Энтони Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество с Украиной.

Премьера интервью состоится сегодня в 18.45 в выпуске Фактов на телеканале ICTV.

Встреча Блинкена и Зеленского

Во время встречи с Энтони Блинкеном президент Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.

Госсекретарь США пообещал передать его американскому президенту и добавил, что счастлив вернуться в Украину и представлять президента Джо Байдена.

Кроме этого, Блинкен и Зеленский обсудили вопросы интеграции в НАТО, а также реформы и борьбу с коррупцией.