Курс валют НБУ на 6 мая 2021 в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 6 мая, снизил курс гривны меньше чем на 1 копейку по отношению к доллару, но укрепил сразу на 23 копейки по отношению к евро.

На 6 апреля НБУ установил курс 27,73 грн/1$.

Незначительное падение цены на евро, по курсу на 6 мая, составляет на 33,27 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль немного повысилась, а на польский злотый — снизилась.

Курс валют НБУ на 6 мая 2021 года:

$1 — 27,7339 грн;

€1 — 33,2751 грн;

1 польский злотый — 7,2699 грн;

10 российских рублей — 3,7056 грн.

Теневая экономика в Украине

В течение 2020 года в Украине вырос уровень теневой экономики. Причиной такого явления стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

Уровень теневой экономики по итогам 2020 ода составил 31% в общей доле ВВП.

Подробнее о том, как развивается теневая экономика в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.