Запорожская и Полтавская области переходят в желтую зону карантина

С 7 мая 2021 года в Запорожской и Полтавской областях отменяют красный уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 6 мая, во время заседания.

Теперь на территории этих областей будут применять ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтой зоны.

Какие карантинные ограничения будут действовать в этих регионах?

проведение массовых мероприятий с участием до 30 человек;

запрет на посещения предприятий соцзащиты, где находятся люди пожилого возраста;

запрет на работу кафе, баров и ресторанов после 22.00 и до 07.00;

обязательное ношение масок в общественных местах.

Поэтому жесткий локдаун будет действовать только в одной области — Сумской.

Накануне, 1 мая, Киевская и Николаевская области вышли из красной зоны карантина.

Решение приняли 30 апреля на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Источник: Олег Немчинов