Погода 7 мая в Украине будет дождливой на Севере, Западе и в Центре, солнечно будет на Востоке и Юге. Ветер – южный, его скорость будет достигать 7-12 м/с днем и ночью.

На Севере слабых дождей с грозой следует ждать жителям Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Дневная температура составит +18°, ночная – +7°.

На Западе грозы пройдут во Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Столбики термометров поднимутся до +19° днем, ночью будет до +7°.

Грозовые дожди синоптики прогнозируют и в центральных областях. Днем там будет +18°, ночью – до +7°.

На Востоке будет солнечно, +22° днем и +12° ночью.

На Юге возможны грозы только в Одесской области. Столбики термометров покажут до +22° днем и +12° ночью.

В Киеве дождь прекратится только ночью. Днем температура воздуха в столице составит +18°, ночью – +7°.

Прогноз погоды на выходные

Погода на выходные в Украине предполагается с дождями и грозами.

В субботу, 8 мая, на всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами.

В воскресенье, 9 мая, осадков не обещают, но будет прохладнее. Ожидается солнечная погода, местами с незначительной облачностью.

Подробнее с прогнозом погоды на выходные можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.