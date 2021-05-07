В Минздраве рассказали о поставках в Украину первых партий вакцины NovaVax.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов после встречи с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалою.

— Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин — с 2 до 4 млн доз, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, они обсудили поставки в Украину вакцины AstraZeneca/CoviShield, которые приостановилось из-за запрета экспорта, утвержденного индийским правительством.

— Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин, — добавил министр.

Вакцинация против коронавируса

По состоянию на 7 мая 82 1770 человек привили в Украине от коронавируса.

За сутки — 37 967 украинцев.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Максим Степанов

Фото: Максим Степанов