О добыче газа, рыночной цене и влиянии кадровых изменений на сотрудничество с МВФ: интервью Витренко

Глава Нафтогаза Юрий Витренко рассказал Фактам ICTV, какой будет новая стратегия развития компании, что планируют делать, чтобы Нафтогаз из убыточного стал прибыльным, и повлияют ли кадровые перестановки на отношения с МВФ.

Как сделать Нафтогаз прибыльным

По словам Юрия Витренко, чтобы сделать Нафтогаз прибыльным, компания планирует увеличить собственную добычу газа, которая уменьшалась в течение последних трех лет. Хотя частные компании ее наоборот наращивали.

— Мы будем делать так, чтобы собственная добыча государственных компаний увеличивалась. Это должно быть здоровым фактором увеличения прибыльности Нафтогаза, — отметил он.

Также, по словам Юрия Витренко, планируют повышать эффективность деятельности Нафтогаза на всех направлениях.

Повлияют ли кадровые изменения на отношения с МВФ

Юрий Витренко отметил, что лично общался с представителями правительства США и международных финансовых организаций, которые заверили, что никаких личных претензий к нему не имеют.

При этом он добавил, что определенные замечания касались самого процесса увольнения бывшего руководства Нафтогаза.

— Ситуация действительно не была нормальной с точки зрения того, что, во-первых, Нафтогаз стал убыточным неожиданно даже для правительства, которое только в конце прошлого года утвердило финансовый план компании с прибылью. Кроме того, на решение повлияли сокращение добычи газа и признание Наблюдательным советом деятельности правления Нафтогаза отличной. Поэтому у правительства не было времени на консультации, — объяснил Витренко.

По мнению Витренко, чтобы избежать таких ситуаций в будущем, должны быть четкие стратегические направления, которые определяет для Нафтогаза правительство, чего пока нет. Кроме того, нужно создать новый Наблюдательный совет, в составе которого будут люди с международным авторитетом.

О собственной добыче газа

Нафтогаз планирует акцентировать внимание в добыче газа на новых месторождениях, в частности на том же украинском Черноморском шельфе, где уже начали проводить сейсмические исследования, чтобы понять, где можно добывать газ.

Также есть большие перспективные месторождения на континенте. Кроме того, Нафтогаз будет прилагать максимум усилий, чтобы на существующем фонде скважин увеличивать добычу.

О рыночных ценах на газ

По словам Юрия Витренко, Украина способна полностью обеспечить себя газом собственной добычи и таким образом снизить рыночные цены на газ.

Он объяснил, что достаточный объем добычи собственного газа и его эффективное потребление позволят в перспективе отказаться от импорта ресурса из-за границы, что будет стимулировать снижение цен.

— Рыночный уровень цен будет ниже. Если мы экспортируем — это экспортный паритет. Если мы импортируем — это импортный паритет. Импортный паритет — выше, экспортный — ниже. Нам нужно, с точки зрения национальной задачи, сделать так, чтобы рыночная цена была на уровне экспортного паритета. Это лучше для людей и для экономики, — добавил Витренко.

В целом же Юрий Витренко заверил, что Нафтогаз будет наращивать собственную добычу газа, стимулировать энергоэффективность и делать все, чтобы рыночный уровень цены на газ был ниже.

Фото: Минэнергетики